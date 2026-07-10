В КНДР назвали условие для «истинного мира»

KCNA: Северная Корея приняла меры по укреплению своих ядерных сил ради достижения мира

Лидер КНДР Ким Чен Ын уверен, что истинный мир может быть достигнут только благодаря созданию сильной армии и укреплению национального ядерного арсенала. Об этом глава государства сообщил в ходе расширенного заседания Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи, передает агентство KCNA.

«Безопасность страны и народа невозможно обеспечить одной лишь готовностью [к военным угрозам]. Только тогда, когда мы создадим сильную армию и будем с помощью ее мощной силы сдерживать угрозы, станет возможным достижение истинного мира», — отметил Ким Чен Ын.

Как уточняет издание, к числу мер по укреплению армии он отнес «качественное и количественное» увеличение ядерного арсенала страны, а также модернизацию технической инфраструктуры и военных баз.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что программа оснащения флота ядерным оружием следует своему запланированному курсу. Лидер КНДР подчеркнул, что северокорейский флот превращается в полноценный род войск, оснащенный стратегическими средствами.