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11:52, 10 июля 2026Культура

Группа The Rolling Stones выпустила новый альбом после отмены гастрольного тура

Группа The Rolling Stones выпустила 25-й студийный альбом Foreign Tongues
Ольга Коровина

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Культовая британская рок-группа The Rolling Stones выпустила 25-й студийный альбом. Об этом пишет Billboard.

В альбом под названием Foreign Tongues вошли 14 треков, включая 12 новых композиций и каверы на песни You Know I’m No Good исполнительницы Эми Уайнхаус и Beautiful Delilah рокера Чака Берри. Отмечается, что в создании нового релиза приняли участие знаменитые музыканты, в том числе Стив Уинвуд, Пол Маккартни, фронтмен группы The Cure Роберт Смит и ударник Red Hot Chili Peppers Чед Смит.

Ранее The Rolling Stones отменила тур по Великобритании и Европе, который должен был состояться в 2026 году. Причиной стало состояние 81-летнего гитариста Кита Ричардса, не позволяющее ему отправиться на гастроли. Отмечается, что длительная борьба с артритом повлияла на технику игры музыканта, который может не справиться с изнурительным концертным туром.

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