Перечислены безнадежно устаревшие гаджеты

BGR: Пользователей призвали выкинуть старые наушники, планшеты и кабели

Журналисты издания BGR перечислили старые домашние устройства, от которых следует избавиться. Список опубликован на сайте портала.

По словам авторов медиа, почти у каждого человека дома есть устаревшие девайсы, которыми он вряд ли будет пользоваться. Журналисты посоветовали избавиться от этих устройств — выкинуть или передать тем, кто будет ими пользоваться. В списке безнадежно устаревших девайсов отметили проводные наушники — журналисты объяснили, что обычно они занимают место и ими никто и никогда не будет пользоваться.

Также специалисты предложили избавить от старых планшетов. «Эти устройства менее портативны, чем смартфоны, поэтому, скорее всего, они будут валяться дома и собирать пыль», — пояснили авторы. Журналисты посоветовали передать планшет детям или пожилым родственникам, но перед этим удалить с аппарата все данные. Кроме того, пользователям рекомендовали избавиться от устаревших консолей. Хотя авторы и отметили, что некоторые из них могут быть редкими — в этом случае приставки можно продать на вторичном рынке.

Среди бесполезных домашних устройств назвали зарядные кабели, которые уже не используются. «В вашем доме наверняка найдется ящик, переполненный проводами — USB, HDMI, Ethernet, силовые кабели и многое другое», — отметили журналисты. В заключение они посоветовали без жалости выбрасывать устройства умного дома, которые устарели.

В начале июля журналисты издания How-To Geek перечислили аксессуары для смартфонов, которые чаще всего подделывают. В список попали зарядники, чехлы и карты памяти.