Правительство определилось с повышением пенсионного возраста

Правительство может внести в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста уже 14 июня. Об этом в среду, 13 июня, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Правительство предложит депутатам самый жесткий из вариантов: 65 лет для мужчин и 63 года для женщин, уточнили собеседники издания. Принципиальное решение об этом принято давно, отметили они.

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Правительство предложит повышать пенсионный возраст по сценарию Минфина — по одному году ежегодно, начиная с 2019 года. При обсуждении в Госдуме будут определены уступки: по темпам повышения и, возможно, частично по итоговому пенсионному возрасту.

Детали законопроекта еще обсуждаются, отмечает газета. Например, пенсионный возраст не будет меняться для досрочников (в основном это военные и работающие на вредных производствах). Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины в 55, но многие люди могут сделать это раньше — те, чей труд официально признан вредным и тяжелым.

Для тех, кто проработал в этих условиях половину страхового стажа, пенсионный возраст составляет 50 и 45 лет для мужчин и женщин соответственно; для тех, кто меньше, — 55 и 50 лет. Для этих людей пенсионный возраст, скорее всего, не изменится, сообщил собеседник издания. Как полагают эксперты, досрочников пока трогать не планируют, так как предлагать сразу две крайне непопулярные меры слишком рискованно.

7 июня РБК сообщило, что правительство России склоняется к тому, чтобы повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Днем ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал о подготовке пакета «непопулярных решений». Наиболее непопулярной из готовящихся реформ россияне считают именно пенсионную.

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