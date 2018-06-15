Кремль отреагировал на повышение пенсионного возраста

Серьезные демографические изменения, которые произошли в России за последние годы, позволили рассмотреть вопрос о повышении пенсионного возраста, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова цитирует «Интерфакс» в пятницу, 15 июня.

Так представитель Кремля ответил на просьбу журналиста прокомментировать слова президента о том, что пенсионный возраст повышаться не будет.

«Вы говорите о 2005 годе. Здесь важно, что это было [произнесено] 13 лет назад. Конечно, происходят изменения и с точки зрения демографии, и с точки зрения уровня развития экономики, изменения в международной конъюнктуре — ни одна страна не существует в вакууме», — сказал Песков.

Он также обратил внимание на то, что произошли изменения в показателях продолжительности жизни в стране.

14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года. Для мужчин этот показатель будет поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Для некоторых категорий граждан существующие пенсионные льготы будут сохранены.

Подавляющее большинство россиян — 92 процента — негативно оценивают реформу. Более половины граждан, согласно опросу, устраивают нынешние параметры пенсионной системы.

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