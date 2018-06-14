Россияне высказались категорически против повышения пенсионного возраста

Подавляющее большинство россиян — 92 процента — против повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, реформу одобряют только восемь процентов граждан. Об этом в четверг, 14 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос холдинга «Ромир».
Идею правительства поддерживают также 12 процентов молодежи в возрасте 18-24 лет. В остальных возрастных группах уровень неприятия достигает 92-93 процентов, показал опрос.
Более половины граждан устраивают нынешние параметры пенсионной системы. Около 58 процентов опрошенных россиян считают, что мужчины должны выходить на пенсию в 60 лет. Почти треть респондентов — 32 процента — убеждена, что мужчинам имеет смысл уходить на заслуженный отдых еще раньше — от 50 до 58 лет. В среднем граждане полагают, что пенсионный возраст для мужчин должен наступать в 59 лет.
Около 60 процентов опрошенных полагают, что 55 лет это справедливый возраст для наступления пенсионных оснований у женщин. Усредненный результат по оптимальному пенсионному возрасту для женщин составляет 54 года.
14 июня правительство может внести в Госдуму законопроект о повышении в России пенсионного возраста. При этом депутатам будет предложен самый жесткий из вариантов: 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.