В Госдуме предсказали увеличение пенсионного возраста до 80 лет

В будущем люди будут выходить на пенсию только в 80 лет, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Его слова приводит РБК в четверг, 14 июня.

«В конечном счете мы придем к тому, о чем многие из нас мечтали: молодежь лет до 35 работать вообще не будет, но будет получать достойное пособие, которое позволит спокойно учиться, посмотреть мир. (...) Но в будущем, чтобы компенсировать это юношеское пособие, придется подождать с пенсией лет до 80. Правда, и работа вся будет в основном в сфере интеллектуального труда», — сказал политик.

Либерал-демократ подчеркнул, что партия пока не намерена поддерживать инициативу правительства о повышении пенсионного возраста. По его мнению, соответствующие изменения нужно было осуществлять постепенно, а начать следовало еще в советское время. «Тогда граждане это не ощутили бы так остро», — отметил Жириновский.

Лидер ЛДПР полагает, что в будущем ситуация изменится еще сильнее, так как роботы начнут вытеснять людей из целых отраслей.

Ранее в четверг премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года. Для мужчин этот показатель будет поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Для некоторых категорий граждан существующие пенсионные льготы будут сохранены.

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