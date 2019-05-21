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Миллионы россиян рискнули остаться без пенсии

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Данные о доходах примерно 24 миллионов работающих россиян не поступают в Пенсионный фонд, пишут «Известия». Это означает, что в будущем они смогут рассчитывать только на минимальную социальную пенсию.

По данным Пенсионного фонда, в него поступают сведения о доходах 54 миллионов граждан. С учетом численности населения трудоспособного возраста, которая на данный момент составляет 81,3 миллиона человек, а также количества официальных безработных (800 тысяч) и инвалидов (2,4 миллиона), свои заработки скрывают 24,1 миллиона россиян.

Все они либо получают «серую зарплату», о которой не отчитывается работодатель, либо не работают вовсе и при этом не состоят на учете в службе занятости.

По действующему закону, взносы в Пенсионный фонд за своих сотрудников перечисляет работодатель. Индивидуальные предприниматели платят взносы самостоятельно в зависимости от оборота. 16 процентов от зарплаты идут на страховую часть пенсии, которой распоряжается Пенсионный фонд, шесть процентов — на накопительную, которую будущий пенсионер может по своему усмотрению передать в Негосударственный пенсионный фонд или оставить в управляющей компании государственного ВЭБ РФ. С 2014 года накопительной частью временно также распоряжается Пенсионный фонд.

Граждане, не имеющие достаточного трудового стажа, могут рассчитывать только на гарантированную государством социальную пенсию, размер которой зависит от текущей величины прожиточного минимума.

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