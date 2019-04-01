В России повысили пенсии

Социальные пенсии с 1 апреля проиндексированы на два процента. Таким образом средний размер соцпенсии по старости увеличился на 182 рубля и составил 9266 рублей, сообщает ТАСС.

Аналогичные выплаты детям-инвалидам увеличились до 13674 рублей, инвалидам детства I группы — до 13812 рублей. Повышение пенсий проведено в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2018 году. В Пенсионном фонде ранее сообщили, что текущая индексация коснется почти четырех миллионов пенсионеров, из которых 3,2 миллиона являются получателями социальных пенсий.

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Право на социальную пенсию по старости имеют граждане, которые достигли пенсионного возраста, но не заработали стаж, который необходим для получения страховой пенсии. Право на пенсию по инвалидности имеют инвалиды, дети-инвалиды и инвалиды с детства. Соцпенсию по случаю потери кормильца получают дети, которые до 18 лет потеряли одного или обоих родителей, дети старше 18 лет, обучающиеся очно, а также дети умершей матери-одиночки. Также такую пенсию получают дети, родители которых неизвестны.

Кроме того, проиндексированы пенсии отдельных групп граждан и их семей, в частности, военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что индексацию пенсий нужно проводить сверх уровня прожиточного минимума пенсионера. Он пояснил, что граждане почти не почувствовали эффекта от индексации в 2018 году, проведенной в рамках пенсионной реформы. Причина в том, что пенсионеру перестали выплачивать соцдоплату в прежнем размере или снизили ее сразу после того, как его доход превысил прожиточный минимум.

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