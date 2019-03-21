Россиянам дадут прибавку к пенсиям

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о доплатах к пенсиям неработающих пенсионеров сверх прожиточного минимума. Таким образом депутаты выполнили поручение президента России Владимира Путина, озвученное в феврале в послании Федеральному собранию.

Закон устанавливает, что материальное обеспечение неработающего пенсионера ежегодно будет превышать прожиточный минимум в регионе его проживания на сумму индексации пенсии и единовременной выплаты. Последнюю раньше выплачивали только в том случае, если размер пенсии не достигал прожиточного минимума по региону.

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Перерасчет будет проведен для пенсий, начисленных с 1 января 2019 года. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, решение коснется более четырех миллионов человек.

В ходе послания Федеральному собранию в феврале Владимир Путин отметил, что индексация пенсий с 1 января привела к тому, что доходы пенсионеров превысили прожиточный минимум. Это вызвало прекращение или снижение положенных социальных доплат. Тогда президент отметил, что индексация должна проводиться и после того, как пенсии будут доведены до уровня прожиточного минимума.

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