Власти собрались лучше кормить россиян

Минтруд России намерен весной 2020 года внести в Госдуму законопроект о новой потребительной корзине, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ведомства Максима Топилина во время «правительственного часа» в нижней палате парламента.

По информации агентства, спектр продуктов в потребительской корзине расширится. В ней появится больше молочных продуктов, овощей и фруктов. Ожидается, что соответствующий закон вступит в силу 1 января 2021 года.

Материалы по теме Дорогая бедность Неравенство уничтожает мировую экономику. Этот ученый знает, как его победить

О намерении расширить потребительскую корзину стало известно еще в январе. Тогда в ведомстве заявили, что ее стоимость вырастет на 30 процентов. Предложение изменить потребительскую корзину поступило от Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии. Его специалисты также рекомендовали сократить в ней количество сахара, соли, растительных жиров и хлеба в связи с ростом числа россиян, страдающих от избыточного веса и диабета.

Потребительская корзина — базовый набор товаров и услуг, которые необходимы для жизнедеятельности человека. Показатель используется при подсчете прожиточного минимума.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!