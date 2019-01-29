Россиян избавят от «нечистых» молочных продуктов

Производители молочной продукции будут обязаны ставить на упаковках пометки об отсутствии в составе заменителей молочного жира. Данное постановление правительства во вторник, 29 января, подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, оно опубликовано на сайте кабмина.

Теперь на молочных продуктах с добавлением растительных жиров появится упреждающая метка. Более того, согласно постановлению, магазины обязаны будут расставлять эти продукты в стороне от натуральных молочных продуктов. Необходимость постановления в правительстве объяснили тем фактом, что потребитель должен знать всю правду о продуктах, которые покупает.

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«В последнее время в нашей промышленности активно используются растительные жиры, эта технология позволяет и увеличить срок хранения молочной продукции, и снизить себестоимость. То есть там есть свои плюсы, но далеко не всегда эти детали изложены на упаковке и, скажем по-честному, не все хотят эти продукты покупать», — заявил Медведев, чьи слова приводит ТАСС.

Премьер уверен, что это постановление поможет малым и средним предприятиям, которые выпускают натуральную продукцию с коротким сроком хранения. Они не всегда могут выдерживать конкуренцию с большими предприятиями.

Ранее, 28 января, Минтруд подтвердил, что намерен расширить потребительскую корзину россиян. В нее добавят больше здоровых продуктов, благодаря чему ее стоимость увеличится на 30 процентов.

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