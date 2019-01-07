Минимальную зарплату россиян увеличат вдвое

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России может быть повышен в два раза. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

По его словам, ФНПР будет настаивать на пересмотре методики подсчета МРОТ и потребительской корзины, стоимостным выражением которой он является. «И мы будем настаивать, чтобы "корзину" расширили до размера минимального потребительского бюджета. Его размер примерно вдвое больше, чем нынешняя стоимость потребительской корзины, — примерно 25 тысяч рублей», — отметил Шмаков.

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Расходы на продукты питания, по его мнению, должны составлять не более трети от общего объема потребительской корзины. По нынешней методике на них приходится половина трат трудоспособного населения, еще по 25 процентов — на непродовольственные товары и услуги.

Также Шмаков рассказал еще об одной инициативе ФНПР — внесении поправок в Трудовой кодекс, которые будут четко определять, какие стимулирующие и компенсационные надбавки за особые условия труда и проживания входят в величину МРОТ, а какие начисляются сверх нее.

С 2018 года МРОТ приравнен к величине прожиточного минимума. Он устанавливается на весь год и соответствует прожиточному минимуму за второй квартал предыдущего года. При этом МРОТ не может быть снижен. В 2019 году МРОТ в среднем по России равняется 11 280 рублям, что на 117 рублей больше, чем в 2018-м.

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