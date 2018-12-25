Путин повысил минимальную зарплату

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в среднем по России вырос на 117 рублей. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

С 1 января 2019 года МРОТ в среднем по России будет равняться 11280 рублям.

Столько же составит прожиточный минимум. Согласно принятому весной 2018 года закону, МРОТ, устанавливаемый на будущий год, должен быть равен прожиточному минимуму для трудоспособного населения во втором квартале текущего года.

Повышение МРОТ составит 4,8 процента по сравнению с показателем, установленным с 1 мая 2018 года (в нынешнем году в качестве исключения МРОТ был установлен не на весь год, а на семь месяцев).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!