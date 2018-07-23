В России стало меньше бедных

Доля россиян, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, сократилась впервые за пять лет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат.

По данным службы, в 2017 году число живущих за чертой бедности снизилось по сравнению с предыдущим годом на 200 тысяч и достигло 19,3 миллиона человек, что составляет 13,2 процента всего населения страны. Этот показатель снизился впервые с 2012 года — тогда доля бедных россиян составляла 10,7 процента населения.

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Эксперты отмечают, что снижение уровня бедности может быть связано с тем, что прожиточный минимум в 2017 году вырос на 2,6 процента относительно 2016-го, а инфляция за тот же период составила 3,7 процента.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума. С 1 мая минимальный размер оплаты труда составляет 11 163 рубля. По подсчетам Минтруда, для повышения минимальной зарплаты потребуется около 40 миллиардов рублей.

В декабре 2017 года председатель Счетной палаты Татьяна Голикова сообщила, что более 20 миллионов россиян имеют доход ниже прожиточного минимума и живут за чертой бедности.

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