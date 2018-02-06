Россияне назвали главные проблемы россиян

В 2017 году первое место в рейтинге народных проблем занимали бедность, низкие зарплаты и снижение доходов, об этом заявили 60 процентов россиян. Таковы результаты опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Второе место занимают рост цен и инфляция — на них пожаловались 56 процентов опрошенных. Третье место в рейтинге разделили безработица и коррупция, которые тревожат более трети населения — по 36 процентов. «Главные причины беспокойства россиян остаются неизменными на протяжении последних лет, однако острота этих проблем немного снизилась за последний год», — отмечается в материалах холдинга.

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В 2016 году о бедности говорили больше респондентов — 66 процентов, но тогда была выше доля обеспокоенных ростом цен — 70 процентов. Больше всех тревожатся по поводу цен, бедности, проблем ЖКХ граждане с низкими доходами, пенсионеры и жители малых городов. О безработице чаще волнуются россияне в возрасте до 24 лет.

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С 2016 года почти не изменился уровень обеспокоенности проблемами ЖКХ (28 процентов), ростом преступности (25 процентов) и наркомании (21 процент). За прошлый год увеличилась озабоченность россиян международными проблемами — до 10 процентов.

По данным холдинга, личная инфляция россиян в 2017 году оказалась ниже официальной благодаря участию в различных предновогодних акциях.

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