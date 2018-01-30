Россияне перестали экономить на еде

Россияне привыкли к экономическому кризису, меньше тревожатся из-за него и отказываются от радикальных способов преодоления проблем. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного холдингом «Ромир».
Доля тех, кто планирует экономить на самом необходимом вплоть до еды, значительно сократилась: в 2016 году она составляла 66 процентов, в декабре 2017-го — 48 процентов.
«В конце 2017 года восприятие россиянами экономической ситуации в стране значительно изменилось, причем в лучшую сторону. По состоянию на конец прошлого года о своих ощущениях, что страна пребывает в кризисе, заявили 40 процентов респондентов, тогда как в начале 2016 года таких ответов насчитывалось 71 процент», — отмечается в материалах холдинга.
Градус тревожности по поводу состояния экономики также снизился, констатируют эксперты: «То есть можно говорить о том, что, по ощущениям россиян, национальная экономика потихоньку начинает восстанавливаться».
Тем не менее, большинство опрошенных — 80 процентов — жаловались на рост цен. «Чаще, чем в среднем по выборке, на подорожание товаров и услуг жаловались респонденты старше 60 лет, россияне с низким доходом, жители мегаполисов», — указывается в исследовании.
Также можно предположить, что россияне свыклись с новым курсом валют, чаще о падении рубля продолжают говорить только граждане с высокими доходами и жители городов-миллионников, отмечают эксперты.
По данным «Ромира», личная инфляция россиян в 2017 году оказалась ниже официальной благодаря участию в различных предновогодних акциях.
Средний чек россиянина в декабре 2017 года при походе в магазин вырос до максимума и составил 586 рублей.