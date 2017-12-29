Россияне ушли от оптимизма и пессимизма к безразличию

Почти половина россиян отказалась от каких-либо позитивных и негативных ожиданий в следующем году. Об этом говорится в исследовании ассоциации Gallup International, зафиксировавшем снижение доли оптимистов и пессимистов среди российских участников ежегодного международного опроса в канун нового года, передает РИА Новости.

«Наиболее оптимистичные прогнозы россияне строили на 2016 год. Они ожидали скорых перемен после трудного кризисного 2015 года. Однако ожидаемого улучшения не произошло, и наши соотечественники заняли выжидательную позицию, став осторожнее в своих прогнозах», — цитирует агентство российских партнеров ассоциации из «Ромир».

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В этом году безразличие по поводу будущего высказали 47 процентов респондентов против 38 процентов в прошлом. При этом пессимисты показали большую устойчивость, чем оптимисты. С прошлого года их число сократилось на 2 процента, тогда как людей с позитивным взглядом на жизнь — на 5 процентов. Однако в абсолютном значении тех, кто считает стакан на половину полным, все же больше — 25 процентов. Людей с противоположным взглядом всего 17 процентов.

Мы спросили читателей ВКонтакте об их ожиданиях в следующем году:

В целом по миру оптимистов тоже заметно больше, чем пессимистов, — 39 против 23 процентов. Первых больше всего в Индонезии, Индии, Вьетнаме и Бангладеш, а вторых — в Италии и Греции. Не ждут ничего от жизни в наступающем году треть респондентов.

13 декабря сообщалось, что более половины респондентов ВЦИОМ недовольны собственной жизнью. При этом тот же опрос показал, что свыше 50 процентов россиян считают экономическое положение России средним и только 11 процентов респондентов не согласны с курсом развития страны.

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