Россиян уличили в нехватке оптимизма

Более половины россиян недовольны собственной жизнью. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, не удовлетворен собственной жизнью 21 процент россиян, отчасти недоволен текущим положением дел 31 процент россиян. По большей части собственная жизнь устраивает 47 процентов респондентов. Индекс удовлетворенности жизнью с сентября по ноябрь 2017 года оказался ниже показателей ноября 2012-2014 годов, но выше показателей 2015-2016 годов.

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Большинство опрошенных (65 процентов) оценивают свое материальное положение как среднее, 20 процентов считают его очень плохим, а 14 — очень хорошим. Улучшений ожидают 35 процентов опрошенных, 40 процентов полагают, что ситуация радикально не изменится, 15 ожидают значительных ухудшений. При этом текущий индекс материального положения уступает показателям 2012-2014 годов, а уровень социального оптимизма оказался намного выше, чем в 2014-2016 годах, совпав с докризисным показателем 2013 года.

Экономическое положение в России очень хорошим считают 20 процентов респондентов, более половины (56 процентов) оценивают его как среднее, 21 процент — как плохое. В целом курс развития страны одобряет половина россиян (47 процентов), не согласны с ними 11 процентов опрошенных. Этот индекс вырос по сравнению с показателями трех предыдущих годов.

«Оптимизм в отношении будущего прибывает медленно: улучшения своей жизни в обозримом будущем ожидает только каждый третий. Нехваткой оптимизма можно частично объяснять завышенные оценки текущего периода: избыток пессимизма, негативных прогнозов и ожиданий создает благоприятный фон для сравнения того, что есть, с тем, чего опасались», — пояснила руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМ Юлия Баскакова.

Опрос был проведен в конце ноября 2017 года среди 1,8 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.

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