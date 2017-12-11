Россияне перестали тратить свои деньги

Большинство россиян считают, что нужно хранить деньги в банке, а не тратить их. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу, более половины граждан (57 процентов) предпочитают хранить деньги на банковском счете. При этом 73 процента респондентов выступают за экономию средств и сокращение повседневных расходов. В целом за год отношение россиян к банкам изменилось в лучшую сторону — в январе вариант вклада в банк считал оптимальным 41 процент граждан, а необходимость экономить отмечали 67 процентов.

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«Экономическое самоощущение россиян постепенно нормализуется (...), падает значение такого средства сбережения, как украшения из драгметаллов», — сказал ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб. Он отметил, что россияне предпочитают хранить деньги в рублях, а не в валюте.

В то же время о необходимости забрать деньги из банка задумались только 28 процентов респондентов, побыстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 20 процентов.

Во ВЦИОМ отметили, что потребительское и кредитное доверие россиян приблизились к докризисным показателям. Индекс кредитного доверия превысил уровень последних двух лет, однако более двух третей россиян пока не готовы брать крупные займы. То, что сейчас подходящее время для кредитов на большие суммы, считают 18 процентов опрошенных.

Опрос был проведен 27-29 ноября 2017 года. В нем приняли участие граждане в возрасте от 18 лет.