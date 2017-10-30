Японцам предложили хранить деньги в серебрянном Снупи

Британская ювелирная компания Bunney выпустила копилку в виде персонажа комиксов и мультфильмов, щенка Снупи по мотивам популярного комикса Peanuts. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщает HypeBeast.

Отмечается, что аксессуар будет доступен для покупки в ограниченном количестве в торговом центре Dover Street Market Ginza в Токио. Фотография изделия опубликована в Instagram-аккаунте бренда.

A post shared by BUNNEY (@bunneyofficial) on Oct 27, 2017 at 4:10am PDT

Как заявили создатели копилки в описании к снимку, эта работа стала самым крупным изделием из серебра, которое когда-либо выпускала марка. «Мы стремимся к увеличению производства необычных товаров, особенно для того, чтобы их можно было покупать в качестве подарков. (...) Для важных событий, таких как рождение детей, свадьба, мы создаем подарки, которым уделяем особое внимание», — рассказали в компании.

Ежедневные комиксы Peanuts были созданы американским художником-карикатуристом Чарльзом Шульцем и выпускались с 1950 по 2000 год. В 1965 году по комиксу был снят одноименный анимационный сериал. Главные персонажи комиксов — мальчик Чарли Браун, его друзья и собака Снупи.