Vans показал кроссовки со Снупи

Американская марка Vans представила линейку обуви по мотивам популярного комикса Peanuts. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает Highsnobiety. В нее вошли модели Sk8-Hi, Authentic, Old Skool и Slip-On.

На некоторых кроссовках изображен пес Снупи, а одна из моделей по цвету повторяет рубашку Чарли Брауна. В продажу линейка поступит ограниченным тиражом и будет предоставлена в магазинах со 2 июня. Цены пока не названы.

Фото: пресс-служба Vans 1 /5

Vans — американская компания по производству обуви и одежды для занятий спортом. Первая пара обуви была продана этой компанией в 1966 году. Изначально бренд получил широкую известность среди калифорнийских скейтеров и является одним из самых узнаваемых в мире.

Ежедневные комиксы Peanuts были созданы американским художником-карикатуристом Чарльзом Шульцем и выпускались с 1950 по 2000 год. В 1965 году по комиксу был снят одноименный анимационный сериал. Главные персонажи комиксов — мальчик Чарли Браун, его друзья и собака Снупи.

В марте 2017 года японская марка Uniqlo выпустила коллекцию одежды с героями комикса. В нее вошли футболки с графическими принтами.