Uniqlo выпустил одежду с героями комикса Peanuts

Японская марка Uniqlo представила коллекцию одежды, посвященную популярному комиксу Peanuts. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает Highsnobiety.

Речь идет о футболках с графическими принтами. Они уже появились в продаже и представлены на официальном сайте марки. Цена — 15 долларов.

Фото: Uniqlo 1 /5

Бренд Uniqlo — часть японского холдинга Fast Retailing, которому принадлежат также марки Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam и Theory. Компания специализируется на выпуске повседневной одежды.

Ежедневные комиксы Peanuts были созданы американским художником-карикатуристом Чарльзом Шульцем и выпускались с 1950 по 2000 год. В 1965 году по комиксу был снят одноименный анимационный сериал. Главные персонажи комиксов — мальчик Чарли Браун, его друзья и собака Снупи.