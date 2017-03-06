Uniqlo показал новую коллекцию Кристофа Лемера

Японский бренд Uniqlo представил новую коллекцию одежды, созданную креативным директором линии Uniqlo U и парижского исследовательско-проектного центра бренда Кристофом Лемером. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает ProFashion.

Помимо стандартных базовых моделей — курток, платьев и футболок, в коллекцию вошли ультратонкие пуховики, а также купальные костюмы и спортивная одежда. Всего в коллекции представлены 62 женские модели, 43 мужские модели, а также 7 моделей унисекс.

Кристоф Лемер — французский дизайнер, создатель (совместно с Сарой-Лин Тран) бренда Lemaire — независимого коллективного модного проекта. Параллельно с работой над собственным брендом, Лемер был креативным директором марки Lacoste и креативным директором женской линии дома Hermes.

Первая коллекция, которую создавал Лемер, была представлена в сентябре 2016 года. В нее вошли 50 предметов одежды для женщин и 34 для мужчин сезона осень-зима: трикотажные модели, верхняя одежда, платья и пиджаки.