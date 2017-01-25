У Uniqlo появился инновационный центр денима

Компания Fast Retailing, которой принадлежат бренды Uniqlo и J Brand, открыла в Лос-Анджелесе Инновационный центр денима (Denim Innovation Center), сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы Uniqlo в среду, 25 января.

Цель создания центра, по заявлению представителей компании, — разработка денима совместно с ведущими мировыми производителями, в том числе японской корпорацией Kaihara, и технологические исследования в области ткани для джинсов, отделки и посадки одежды. Первый проект центра — создание джинсовой одежды для марок Uniqlo и J Brand. Его результаты будут продемонстрированы уже в сезоне осень-зима 2017.

Фото: Uniqlo 1 /7

Fast Retailing — японский холдинг , которому принадлежат марки Uniqlo, Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam и Theory. Компания специализируется на выпуске повседневной одежды, аксессуаров и нижнего белья.