Минэкономразвития снизило прогноз по доллару в 2017 году

Минэкономразвития снизило прогноз по средневзвешенному курсу доллара в нынешнем году до 59,4 рубля с 64,2 рубля. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

В ведомстве ожидают, что в 2018 году американская валюта будет стоить 64,7 рубля, в 2019-м — 66,9 рубля, в 2020-м — 68 рубля.

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Ранее 29 сентября проект бюджета на ближайшие три года поступил в Госдуму. Документы был одобрен правительством 18 сентября.

В августе министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что ожидает более мягкого ослабления российской валюты, чем прогнозировалось ранее, — в конце нынешнего года доллар будет стоить 63 рубля, а не 68 рублей. По его словам, средний курс за 2017 год составит 59,7 рубля за доллар по сравнению с 64,4 рубля, заложенных в предыдущую версию прогноза.

В 2016 году среднегодовой курс российской валюты составлял 66,9 рубля за доллар.