Спрос на доллары у россиян резко вырос

Чистый спрос населения России на наличную иностранную валюту в июле 2017 года вырос на 47 процентов по сравнению с июнем. Он увеличился до 1,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает ЦБ.

«При этом рост чистого спроса был преимущественно обусловлен ростом спроса на доллары», — говорится в материалах регулятора.

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Сумма купленной россиянами иностранной валюты в июле составила 5,4 миллиарда долларов (плюс шесть процентов за месяц), проданной — 3,7 миллиарда долларов (минус пять процентов).

«Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с июнем возросло на пять процентов и составило два миллиона сделок. Средний размер сделки по покупке увеличился на три процента и составил 1495 долларов», — отметили в ЦБ.

Официальный курс доллара на 20 сентября составляет 58,10 рубля. Согласно прогнозу Минэкономразвития, к концу 2017 года американская валюта подорожает до 63 рублей.