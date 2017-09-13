Титов обвинил Набиуллину в поддержке слишком высокого рубля

Низкий курс национальной валюты — фактор роста экономики. Об этом в среду, 13 сентября, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов, передает Rambler News Service.

«Набиуллина (Эльвира Набиуллина, председатель Банка России — прим. «Ленты.ру») виновата в том, что она держит высокую ставку. Это одна из причин, почему бизнес у нас не развивается. Отсюда идет и высокий рубль, который тоже сдерживает развитие», — приводит агентство его слова.

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Титов при этом напомнил, что президент США Дональд Трамп ставил своей первой задачей снизить курс доллара. «Китайцы боролись за низкий курс юаня, потому что это выход на экспорт, но это и конкурентность на внутреннем рынке по сравнению с импортом», — пояснил он.

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 14 сентября, составляет 57,67 рубля. Он вырос на 40 копеек. При этом за месяц американская валюта потеряла 2,52 рубля.

В середине августа глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что на скачущий курс рубля жалуются около 80 процентов российских промышленных производителей. Чиновник также отметил, что оптимальным для политики импортозамещения является курс в 62 рубля за доллар.

22 июня главный экономист «Уралсиба» Алексей Девятов заявил, что ккрепление рубля препятствует восстановлению российской промышленности.