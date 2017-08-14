Российские промышленники пожаловались на скачущий рубль

На скачущий курс рубля жалуются около 80 процентов российских промышленных производителей. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщает РИА Новости. По его словам, главным приоритетом для отечественной промышленности является стабильность на валютном рынке.

«Пока работаем не "благодаря", а "вопреки" — санкциям, курсу рубля. Но объем отечественного экспорта растет, несырьевого в том числе, хотя внешнеполитическая турбулентность и валютная волатильность добавляют головной боли промышленникам», — сказал он.

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Мантуров подтвердил, что оптимальным для политики импортозамещения является курс в 62 рубля за доллар.

В начале августа глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что курс рубля будет колебаться, но в ограниченном диапазоне. «Мы видим, что рубль вернулся на те уровни, которые мы считаем нормальными в текущей ситуации. Каких-то резких, драматических изменений здесь абсолютно ждать не стоит», — отметилчиновник.

В начале июля главный экономист по России Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский заявил, что к концу 2017 года доллар будет стоить 60 рублей, евро — 65. «Некая тенденция к ослаблению рубля есть, но в рамках приличий», — сказал эксперт.