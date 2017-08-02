ЦБ резко поднял курсы доллара и евро

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 3 августа, составляет 60,58 рубля. Он повышен на 74 копейки. Евро при этом подорожал на 96 копеек до 71,69 рубля. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

На Московской бирже американская валюта к 12:40 мск поднялась в цене на 24 копейки, до уровня 60,59 рубля, единая европейская — на 90 копеек, до 71,78 рубля.

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Ранее 2 августа глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что курс рубля будет колебаться, но в ограниченном диапазоне. «Мы видим, что рубль вернулся на те уровни, которые мы считаем нормальными в текущей ситуации. Каких-то резких, драматических изменений здесь абсолютно ждать не стоит», — отметил чиновник.

В начале июля в интервью «Ленте.ру» главный экономист по России Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский заявил, что к концу 2017 года доллар будет стоить 60 рублей, евро — 65. «Некая тенденция к ослаблению рубля есть, но в рамках приличий», — сказал эксперт.