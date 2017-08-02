Орешкин поведал об ограниченном диапазоне колебаний курса рубля

Курс рубля будет колебаться, но в ограниченном диапазоне. Об этом в среду, 2 августа, в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает ТАСС.

«Мы видим, что рубль вернулся на те уровни, которые мы считаем нормальными в текущей ситуации. Каких-то резких, драматических изменений здесь абсолютно ждать не стоит. Рубль, конечно же, будет колебаться, но колебаться он будет в ограниченном диапазоне — у нас валюта плавающая, она чутко реагирует на все изменения», — приводит агентство слова чиновника.

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На Московской бирже курс доллара в 11:50 мск составлял 60,62 рубля (плюс 27 копеек), евро — 71,86 (прибавила 99 копеек). Официальные курсы на 2 августа — 59,85 и 70,73 рубля соответственно.

11 июля главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач отметил, что курс рубля к основным валютам сохранится примерно на текущем уровне, а цены на нефть могут несколько вырасти к концу года.

В начале июля в интервью «Ленте.ру» главный экономист по России Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский заявил, что к концу 2017 года доллар будет стоить 60 рублей, евро — 65. «Некая тенденция к ослаблению рубля есть, но в рамках приличий», — сказал эксперт.