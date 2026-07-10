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16:40, 10 июля 2026Наука и техника

Российские «Заваруху» и «Пенициллин» сравнили

НПО «Альфа»: Систему «Заваруха» благодаря компактности можно применять вблизи ЛБС
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Систему контрбатарейной борьбы «Заваруха» благодаря компактности, в отличие от аналогичных комплексов «Пенициллин» и АЗК-7М, можно применять вблизи линии боевого соприкосновения. Сравнение систем провело научно-производственное объединение (НПО) «Альфа». Об этом сообщает ТАСС.

Организация заметила, что «Пенициллин» и АЗК-7М представляют собой комплексы артиллерийской разведки, которые монтируются на автомобильном грузовом шасси КАМАЗ или «Урал». «Поэтому применение подобных средств вблизи линии боевого соприкосновения (ЛБС) практически невозможно, они становятся приоритетной целью для противника и очень быстро выводятся из строя», — заявили в НПО.

Там добавили, что обслуживание «Пенициллина» и АЗК-7М требует 20 человек. Кроме того, по данным НПО, «Заваруха» обходится в 60 раз дешевле «Пенициллина» и АЗК-7М.

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Также в организации заявили, что в зоне специальной военной операции начали применять систему контрбатарейной борьбы «Заваруха», которая прошла боевую апробацию в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Белгородской, Брянской и Запорожской областях.

Ранее в июле представитель «Альфы» сообщил, что акустическую систему «Ухо», которая может «подслушивать» дроны-камикадзе большой дальности Вооруженных сил Украины, начали применять в Белгородской области и Донецкой народной республике.

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