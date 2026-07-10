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16:38, 10 июля 2026Мир

В России призвали Нидерланды крепко подумать

Посольство РФ в Гааге: Нидерландам стоит подумать перед эскалацией конфликта на Украине
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Нидерландам следует крепко подумать перед раскручиванием дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщили в посольстве России в Гааге, передает РИА Новости.

«Дальнейшая эскалация не сулит ничего хорошего и не отвечает интересам ни одной из сторон. Стоит ли рисковать и раскручивать спираль напряженности дальше — вопрос, на который в Гааге должны ответить, крепко подумав без привычного популизма», — прокомментировали ситуацию в дипмиссии.

Комментируя итоги саммита НАТО, в посольстве заявили, что риторика альянса свелась к призывам поддерживать Киев и сохранять единство против Москвы. Дипломаты резюмировали, что Россия «не начинает войны, а победоносно их заканчивает».

Ранее министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус сообщила, что у королевства больше нет возможности оказывать прямую военную помощь Украине. Глава ведомства добавила, что будет призывать другие страны помогать Киеву, поскольку Нидерланды сделали все, что могли.

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