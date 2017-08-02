Курс евро превысил 72 рубля впервые с осени 2016 года

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 72 рублей впервые с сентября 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. В ходе торгов максимальное значение курса достигло 72,007 рубля. В то же время курс доллара поднялся на 0,43 процента до 60,62 рубля.

Укрепление европейской валюты к рублю продолжается параллельно с падением цен на нефть. В ходе торгов на лондонской бирже ICE марка Brent подешевела на 0,18 процента до 51,69 доллара за баррель.

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Ранее 2 августа министр экономического развития Максим Орешкин " target="_blank">заявил, что курс рубля будет колебаться, но в ограниченном диапазоне. По его словам, резких, драматичных изменений ждать не стоит.

11 июля главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач отметил, что курс рубля к основным валютам сохранится примерно на текущем уровне, а цены на нефть могут несколько вырасти к концу года.