Евро поднялся выше 71 рубля впервые с ноября 2016 года

На Московской бирже курс евро поднялся выше 71 рубля. По информации на 18:59, единая европейская валюта стоила 71,03 рубля (плюс 97 копеек) — максимальное значение с ноября 2016 года. За доллар при этом давали 60 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

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Официальные курсы на 1 августа — 70,46 и 60,06 рубля соответственно.

При этом нефть на лондонской бирже ICE подешевела на 0,4 процента к уровню закрытия предыдущей сессии, до 52,32 доллара за баррель.

Ранее, 11 июля, главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач отметил, что курс рубля к основным валютам сохранится примерно на текущем уровне, а цены на нефть могут несколько вырасти к концу года.

В начале июля в интервью «Ленте.ру» главный экономист по России Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский заявил, что к концу 2017 года доллар будет стоить 60 рублей, евро — 65. «Некая тенденция к ослаблению рубля есть, но в рамках приличий», — сказал эксперт.