Банк России поднял курс евро выше 70 рублей

Официальный курс евро, установленный Банком России на 1 августа, составляет 70,46 рубля. Регулятор поднял его на 78 копеек. Доллар при этом оценен в 60,06 рубля (плюс 52 копейки). Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте ЦБ.

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На Московской бирже курс единой европейской валюты в 12:45 мск составлял 70,31 рубля (прибавила 30 копеек по сравнению с завершением предыдущей торговой сессии), американской — 59,94 (плюс 0,39 копеек).

По оценке руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимира Зотова, рубль резко подешевел после завершения налогового периода в России на фоне нарастающего напряжения в отношениях Москвы и Вашингтона. «При этом высокие цены на нефть удерживают российскую валюту от более существенного падения», — отмечает он.

11 июля главный экономист ВЭБа Андрей Клепач заявил, что курс рубля к основным валютам сохранится примерно на текущем уровне, а цены на нефть могут несколько вырасти к концу года.

6 июля в интервью «Ленте.ру» главный экономист по России Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский заявил, что к концу 2017 года доллар будет стоить 60 рублей, евро — 65. «Некая тенденция к ослаблению рубля есть, но в рамках приличий», — сказал эксперт.