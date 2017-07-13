Орешкин призвал готовиться к колебаниям курса рубля

В колебаниях рубля нет ничего экстремального. В условиях плавающего валютного курса к ним нужно быть готовым. Об этом в четверг, 13 июля, в ходе Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, передает Rambler News Service.

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«Да, рубль несколько ослабел. Да, может быть, какое-то давление здесь еще сохранится. Но опять же плавающий курс подразумевает определенную волатильность, к ней нужно быть готовым, и ничего здесь такого страшного, экстремального нет», — приводит агентство слова чиновника.

Ранее, 10 июля, Орешкин говорил, что Минэкономразвития в 2017 году не ожидает резких скачков курса рубля. «Ожидать каких-то резких отклонений от того, что мы ожидали, или от текущего состояния не стоит. То есть не будет скачка до 80 [рублей за доллар] и так далее», — отмечал министр.

Он также прогнозировал, что курсы доллара в районе 60 рублей и евро около 68 рублей будут «более-менее стабильными».