Банк России понизил курсы доллара и евро

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 14 июля, понижен на 44 копейки, до 60,18 рубля. Евро при этом подешевел до 68,81 рубля (минус 64 копейки). Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте регулятора.

В ходе биржевых торгов американская валюта подорожала до 60,01 рубля (прибавила копейку), единая европейская упала в цене до 68,4 рубля (минус 26 копеек). Нефть марки Brent потеряла 0,8 процента и опустилась до отметки в 47,36 доллара за баррель. Все данные — на 14:35 мск.

Ранее 13 июля глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что в колебаниях рубля нет ничего экстремального, а в условиях плавающего валютного курса к ним нужно быть готовым.

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6 июля в интервью «Ленте.ру» главный экономист по России Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский заявил, что к концу 2017 года доллар будет стоить 60 рублей, евро — 65. «Некая тенденция к ослаблению рубля есть, но в рамках приличий», — сказал эксперт.

Двумя днями ранее Райффайзенбанк выпустил прогноз, согласно которому к концу третьего квартала курс доллара поднимется до 65 рублей. «Церих Кэпитал Менеджмент» также ожидает, что к осени американская валюта подорожает до 62-65 рублей.

