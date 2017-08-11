Банк России поднял доллар выше 60 рублей

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 12 августа, составляет 60,19 рубля. Он увеличен на 26 копеек. Евро при этом оценен в 70,75 рубля (плюс 48 копеек). Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

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На Московской бирже американская валюта в 14:00 мск стоила 60,16 рубля (прибавила пять копеек по сравнению с окончанием предыдущей торговой сессии), единая европейская — 70,76 рубля (плюс 39 копеек).

В начале августа глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что курс рубля будет колебаться, но в ограниченном диапазоне. «Мы видим, что рубль вернулся на те уровни, которые мы считаем нормальными в текущей ситуации. Каких-то резких, драматических изменений здесь абсолютно ждать не стоит», — отметил чиновник.

В начале июля в интервью «Ленте.ру» главный экономист по России Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский заявил, что к концу 2017 года доллар будет стоить 60 рублей, евро — 65. «Некая тенденция к ослаблению рубля есть, но в рамках приличий», — сказал эксперт.