Минфин в 640 раз нарастит закупки валюты

Министерство финансов России с 7 августа по 6 сентября в рамках операций по абсорбированию излишней ликвидности закупит валюту на 47,6 миллиарда рублей. Таким образом, по сравнению с июлем объем закупок вырастет в 640 раз. Об этом свидетельствуют материалы Минфина.

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Ожидается, что дополнительные нефтегазовые доходы в августе составят 40,2 миллиарда рублей. В июле бюджет получил на 7,4 миллиарда рублей больше нефтегазовых доходов, преимущественно за счет более высокого обменного курса доллара, а также из-за превышения фактического объема добычи газа и экспорта нефтепродуктов, отмечает Минфин.

Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит 2,07 миллиарда рублей.

С 7 июля по 4 августа Минфин приобрел валюту на 74,3 миллиона рублей. В июне ведомство закупило валюту на 45,1 миллиарда рублей, в мае — на 8,5 миллиарда, в апреле — на 69,9 миллиарда, в феврале — на 113,1 миллиарда.

В январе на совещании у президента России Владимира Путина было решено, что дополнительные доходы, которые образуются от превышения заложенной в бюджете цены на нефть, не будут направляться на дополнительные расходы. На эти суммы будут уменьшаться траты Резервного фонда, которые запланированы на покрытие дефицита бюджета. Соответственно, средства

Резервного фонда будут сохраняться.