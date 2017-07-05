Минфин снизит закупки валюты в 608 раз

Министерство финансов с 7 июля по 4 августа 2017 года закупит валюту в рамках операций по абсорбированию дополнительных доходов бюджета на 74,3 миллиона рублей (по 3,5 миллиона рублей в день). Об этом сообщает Rambler News Service.

В период с 7 июня по 6 июля их объем оценивался в 45,1 миллиарда рублей, соответственно, закупки снизятся в 608 раз.

В июне фактически полученные дополнительные доходы оказались ниже прогноза на 11,6 миллиарда рублей, а в июле они прогнозируются на уровне 11,7 миллиарда. Разница и будет компенсирована в ходе июльских закупок.

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Падение доходов на 11,6 миллиарда рублей Минфин объясняет снижением объема экспорта нефти в июне по сравнению с прогнозными оценками базового сценария социально-экономического развития России.

В январе на совещании у президента России Владимира Путина было решено, что дополнительные доходы, которые образуются от превышения заложенной в бюджете цены на нефть, не будут направляться на дополнительные расходы. На эти суммы будут уменьшаться траты Резервного фонда, которые запланированы на покрытие дефицита бюджета. Соответственно, средства Резервного фонда будут сохраняться.