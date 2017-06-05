Минфин увеличит валютные интервенции в пять раз

Минфин России с 7 июня по 6 июля закупит на внутреннем рынке валюту на 45,1 миллиарда рублей. При этом объем ежедневных операций составит 2,1 миллиарда рублей. Об этом в понедельник, 5 июня, говорится в сообщении министерства.

Таким образом, финансовое ведомство увеличит валютные интервенции в пять раз к предыдущему периоду — с 10 мая по 6 июня покупка составила 8,5 миллиарда рублей.

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Превышение нефтегазовых доходов федерального бюджета над месячной оценкой, заложенной в законе о бюджете на 2017-2019 годы, в июне нынешнего года прогнозируется в размере 41,2 миллиарда рублей. «Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам мая 2017 года от оценки, осуществленной месяцем ранее, составило 3,8 миллиарда рублей, преимущественно в результате более высокого обменного курса доллара к рублю по сравнению со среднемесячным значением апреля, использовавшимся для оценки», — говорится в сообщении.

1 июня глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Россия готова жить при цене на нефть в 40 долларов за баррель и ниже вечно.

Минфин в мае купил валюты в восемь раз меньше, чем месяцем ранее из-за переоценки нефтегазовых доходов.

В феврале 2017 года Минфин начал покупать валюту в объеме дополнительных нефтегазовых доходов сверх заложенной в бюджете цены на нефть в 40 долларов за баррель. С 7 февраля по 6 марта объем покупки валюты составил 113,1 миллиарда рублей, с 7 марта по 6 апреля — 70,5 миллиарда рублей. В случае снижения цены ниже данной отметки Минфин может начать продажу валюты.

