Доллар упал ниже 57 рублей

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 57 рублей впервые с 14 июня. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В 14:20 мск курс американской валюты снизился по сравнению с предыдущим закрытием на 38 копеек, до 56,99 рубля, евро — на 15 копеек, до 68,26 рубля.

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Российская валюта укрепляется на фоне растущих нефтяных котировок. Ноябрьские фьючерсы на эталонную нефть Brent на бирже ICE в Лондоне подорожали на 0,46 процента, до 54,45 доллара за баррель.

Также рубль поддерживают растущий спрос со стороны иностранных инвесторов на размещенные Минфином облигации федерального займа, замедление инфляции и высокая ключевая ставка Банка России, пишет Reuters.

31 августа биржевой курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с 21 июля.

По мнению министра экономического развития Максима Орешкина, российскую валюту ожидает более мягкое ослабление, чем прогнозировалось ранее, — в конце нынешнего года доллар будет стоить 63 рубля, а не 68 рублей.