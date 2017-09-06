Цена барреля Brent подскочила выше 54 долларов

Цена нефти эталонного сорта Brent впервые с 25 мая нынешнего года поднялась выше отметки в 54 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
В 15:00 мск ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали по сравнению с предыдущим закрытием на 1,59 процента, до 54,23 доллара за баррель. Цена барреля американской WTI также выросла на 1,17 процента до 49,23 доллара.
На дальнейшую динамику котировок нефти могут повлиять данные о недельных запасах сырья в США от Управления энергетической информации страны и Американского института нефти.
Ранее 6 сентября глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что стоимость нефти Brent в 2018 году будет колебаться в диапазоне 45-55 долларов за баррель. Стоимость сырья в 2017 году будет колебаться на уровне 50-60 долларов за баррель, полагает он.
В июне председатель совета директоров «Русснефти» Михаил Гуцериев заявил, что к осени нынешнего года нефтяные котировки поднимутся и баррель будет стоить больше 50 долларов.