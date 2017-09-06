Минэнерго дало прогноз цен на нефть в 2018 году

Стоимость эталонного сорта нефти Brent в 2018 году будет колебаться в диапазоне 45-55 долларов за баррель. Об этом в среду, 6 сентября, заявил глава Минэнерго России Александр Новак, сообщает ТАСС.
В 11:40 мск фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне подорожали по сравнению с предыдущим закрытием на 0,34 процента, до 53,57 доллара за баррель. Цена барреля нефти WTI также выросла на 0,29 процента до 48,80 доллара.
В долгосрочной перспективе переизбыток нефти на мировом рынке сохранится, так как уровень добычи в трех основных регионах — России, Ближнем Востоке и Северной Америке — остается высоким, считают опрошенные Reuters аналитики. Это не может не влиять на цены, подчеркивают они.
Ранее Новак прогнозировал, что стоимость нефти в 2017 году будет колебаться на уровне 50-60 долларов за баррель. Стабилизация цен в районе 50-55 долларов за баррель имеет положительный эффект для ТЭК и позволяет обеспечить долгосрочные инвестиции, полагает он.
В июне председатель совета директоров «Русснефти» Михаил Гуцериев заявил, что к осени нынешнего года нефтяные котировки поднимутся и баррель будет стоить больше 50 долларов.