Мировые цены на нефть выросли на фоне урагана «Харви»

Цена на нефть марки Brent поднялась на 0,33 процента до 51,59 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE. Фьючерсы на марку WTI также подорожали на 0,5 процента до 46,8 доллара за баррель. Это произошло на фоне информации о закрытии нефтяных платформ и НПЗ на шельфе Мексиканского залива и в прилегающих областях из-за урагана «Харви».

Кроме того, нефть дорожает из-за перебоев с поставками из Ливии, где боевики блокируют добычу и транспортировку топлива.

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28 августа цены на нефть резко упали, в частности американская марка WTI снизилась сразу на три процента. Инвесторы сочли, что ураган «Харви» больше повредит переработке, нежели добыче. Из-за этого на американском рынке может возникнуть временный избыток сырой нефти.

В конце июня председатель совета директоров «Русснефти» Михаил Гуцериев заявил, что к осени нефтяные котировки поднимутся и баррель будет стоить больше 50 долларов. «ОПЕК для чего собирается? Чтобы сократить добычу и поднять цену, это же очевидно. Но это же не помидоры утром убрать, поэтому где-то месяца три-четыре, результат будет, увидим результат осенью», — отметил он.

До марта 2018 года действует соглашение об ограничении добычи нефти, которое подписали страны ОПЕК и независимые производители (в том числе и Россия). Договор призван стабилизировать цены на сырьевом рынке.