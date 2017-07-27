Нефти Brent предсказали рост до 60 долларов

В 2019-2021 годах средняя стоимость нефти эталонного сорта Brent достигнет 60 долларов за баррель. Соответствующий прогноз содержится в материалах нефтегазовой корпорации Royal Dutch Shell, опубликованных в четверг, 27 июля.

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Согласно подсчетам компании, в 2013-2015 годах средняя цена барреля Brent составляла 90 долларов. При этом во втором квартале 2017-го он стоил около 50 долларов. Таким образом, котировки к 2021 году поднимутся на 20 процентов по сравнению с текущими значениями.

По информации на 12:20 мск, Brent на лондонской бирже ICE стоила 50,81 доллара за баррель (минус 0,32 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии).

В конце июня председатель совета директоров «Русснефти» Михаил Гуцериев заявил, что к осени нефтяные котировки поднимутся и баррель будет стоить больше 50 долларов. «ОПЕК для чего собирается? Чтобы сократить добычу и поднять цену, это же очевидно. Но это же не помидоры утром убрать, поэтому где-то месяца три-четыре, результат будет, увидим результат осенью», — отметил он.

До марта 2018 года действует соглашение об ограничении добычи нефти, которое подписали страны ОПЕК и независимые производители (в том числе и Россия). Договор призван стабилизировать цены на сырьевом рынке.