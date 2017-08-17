Россия сохранила мировое лидерство по добыче нефти

Россия в июне 2017 года добывала в среднем 10,323 миллиона баррелей нефти в сутки, что на 253 тысячи баррелей больше показателей Саудовской Аравии за этот же период (10,070 миллиона баррелей). Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Joint Organization Data Initiative (JODI).

Уровень добычи в России в июне вырос на 48 тысяч баррелей в день по сравнению с маем. Саудовская Аравия также нарастила производство на 190 тысяч бочек в сутки от уровня предыдущего месяца.

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Россия по уровню добычи превзошла Саудовскую Аравию в январе нынешнего года и с тех пор сохраняет лидирующие позиции, следует из материалов JODI.

На третьем месте среди крупнейших производителей нефти находятся США, где в июне добывалось в среднем 9,320 миллиона бочек ежедневно, что на 151 тысячу баррелей больше, чем месяцем ранее.

По данным ЦБ, уровень зависимости рубля от цен на нефть сейчас находится «вблизи своих исторических минимумов» на фоне введения новых санкций США против России.

Доходы федерального бюджета России за семь месяцев с начала 2017 года составили 8,4 триллиона рублей, из этой суммы 3,3 триллиона рублей получены от продажи нефти и газа.

До марта 2018 года действует соглашение об ограничении добычи нефти, которое подписали страны ОПЕК и независимые производители (в том числе и Россия). Договор призван стабилизировать цены на сырьевом рынке.