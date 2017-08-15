Зависимость рубля от нефти снизилась до исторических минимумов

Уровень зависимости рубля от цен на нефть находится «вблизи своих исторических минимумов» на фоне введения новых санкций США против России. Об этом говорится в комментарии ЦБ.

По итогам июля рубль ослаб по отношению доллару на 1,5 процента, несмотря на снижение курса доллара к другим мировым валютам и рост нефтяных котировок. Основными причинами этого стали небольшие продажи валюты экспортерами и обратная конвертация в валюту полученных дивидендов нерезидентами, отмечается в материалах регулятора.

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Слабые продажи валюты экспортерами, возможно, связаны с повышенными продажами валютной выручки отдельными компаниями в апреле-мае на фоне ожиданий укрепления российской валюты.

«Кроме того, ослаблению рубля также способствовало введение США новых санкций против России, которые ограничат деятельность нефтедобывающих компаний», — говорится в обзоре ЦБ.

На Московской бирже курс доллара в 12:40 мск составлял 59,89 рубля (плюс три копейки). Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE торговалась около отметки в 50,76 доллара за баррель (подорожала на 0,06 процента).

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон, расширяющий санкции против России.

Новый пакет ограничений, в частности, запрещает американским компаниям и частным лицам кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней (ранее этот срок составлял 90 дней). Кроме того, документом ограничивается срок финансирования российских компаний нефтегазового сектора.