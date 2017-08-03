S&P отказалось снижать рейтинг России из-за новых санкций

Рейтинговое агентство Standard & Poor's отказалось менять рейтинг России на фоне принятия США новых санкций против РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление агентства.

Компания отмечает, что пока непонятно, насколько новые ограничения повлияют на вероятность умеренного экономического роста в России в среднесрочной перспективе.

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Сейчас долгосрочный рейтинг обязательств России в иностранной валюте оценивается S&P на уровне «BB+». Это на одну ступень ниже инвестиционного уровня. В то же время в марте агентство пересмотрело прогноз с «нейтрального» на «позитивный».

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях, который американский сенат принял 27 июля.

Новый пакет антироссийских санкций, в частности, запрещает американским компаниям и частным лицам кредитовать российские банки дольше, чем на 14 дней (ранее этот срок составлял 90 дней). Кроме того, документом ограничивается срок финансирования российских компаний нефтегазового сектора.